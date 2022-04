La Gazzetta sul Deferimento: “Il Napoli è tranquillo: ADL ha agito con correttezza”

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli è tranquillo dopo il deferimento della FIGC al presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, e al responsabile sanitario, il dottor Raffaele Canonico, per aver consentito o non impedito a tre calciatori azzurri, Rrahmani, Lobotka e Zielinski, di scendere in campo in Juventus-Napoli dello scorso gennaio nonostante la quarantena domiciliare imposta dalla ASL Napoli2-Nord: “In casa azzurra si attende con serenità il procedimento perché in quella occasione fu ritenuto corretto schierare i tre perché in linea con la quarantena “soft” istituita dalla Figc nel giugno 2020 e ancora valida. Che consentiva agli atleti il percorso casa-lavoro, e di conseguenza allenarsi e giocare”.