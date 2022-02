La Gazzetta sul Napoli: “Non gli si può rimproverare nulla, col Barcellona prestazione di livello”

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito del Napoli dopo la sfida di Europa League contro il Barcellona: “D’accordo la musichetta iniziale non era quella della Champions ma tutto il resto sì. Perché questo Barcellona-Napoli ha offerto uno spettacolo di altissimo livello. Applausi per tutti perché la partita è stata giocata su ritmi altissimi. E sarà un peccato che una di queste squadre dovrà lasciare le coppe europee. Non si può proprio rimproverare nulla a questo Napoli. Il risultato lascia aperta e affascinante la sfida al Maradona di giovedì prossimo. Una prestazione di questo livello, lascia pensare che gli azzurri capaci di tenere testa a Inter e Barcellona in pochi giorni, possano davvero mantenere un ritmo alto in questo finale di campionato e restare in corsa per lo scudetto”.