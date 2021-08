La Gazzetta sul Napoli: “Se resta così com’è può dire la sua anche per le primissime posizioni”

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito del Napoli: “Verona e Venezia sono lontane 115 chilometri, ma per il Napoli quella distanza è molto più siderale per quello che è successo in questi ultimi tre mesi. Mentre col Verona si era vista una squadra spenta e confusionaria, incapace di gestire la partita in vantaggio (un risultato che valeva la Champions), contro il Venezia nonostante 70 minuti giocati in inferiorità numerica, gli azzurri hanno sempre tenuto il pallino del gioco, mostrandosi padroni del proprio destino. Il Napoli se resta così com’è può dire la sua anche per le primissime posizioni”.