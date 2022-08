La Gazzetta sul Napoli: “Spalletti dovrà essere bravo a gestire i tanti nuovi acquisti”

La Gazzetta dello Sport ha qualche dubbio sulla gestione dei tanti acquisti in casa Napoli: “C’è tanto ben di Dio a Napoli, eppure il navigato allenatore di Certaldo affronta una situazione delicata. L’organico attuale somiglia a un invitante buffet, che però spesso rischia di mettere in difficoltà: che cosa scelgo? E se combino quelle ghiotte pietanze, non è che le rovino tutte? Spalletti, come raccontano i suoi risultati, oltre a essere un bravo affabulatore, sa sfornare idee a getto continuo”.