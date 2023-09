La GdS sul Napoli: “La notte che serviva, ritrovata un po’ di serenità e leggerezza”

La Gazzetta dello Sport ha elogiato la prestazione del Napoli contro l’Udinese nel match del Maradona vinto per 4-1 dagli azzurri: ” Un gol all’Udinese il 4 maggio ha fatto esultare una città per lo scudetto. Un altro gol all’Udinese, ieri, spinge tutto lo stadio a cantare con convinzione «I campioni dell’Italia siamo noi». Victor Osimhen ha riacceso la fiamma della passione. Dopo poco più di un’ora Garcia lo sostituisce e stavolta fa la cosa giusta, perché il Napoli sta dominando. Victor non è mai contento di uscire ma lo fa rispettosamente con i compagni e l’allenatore, a cui stringe la mano, quasi a voler dimostrare che lui a Bologna si era arrabbiato per la squadra, perché voleva vincere, e non per egoismo. Dice a fine gara Garcia: «Con Osimhen ci siamo parlati dopo Bologna. Durante questi due giorni ci sono stati episodi maldestri sui social che non hanno aiutato a trovare serenità e tranquillità, ci ho parlato, lui si concentra sul campo dove gli piace stare». Sottolinea l’allenatore, che diventa l’unico ad esprimere pubblicamente solidarietà a Victor per quella clip davvero maldestra. Non si può certo dire che da questo momento inizi davvero il campionato del Napoli, anche perché l’Udinese è stato il più morbido (eufemismo) degli avversari: l’ideale per chi è alla ricerca di se stesso e di qualche certezza smarrita. Però i campioni d’Italia hanno aggredito la gara fin dall’avvio mostrando la volontà di reagire dopo i pareggi con Genoa e Bologna. Ieri per la prima volta è sembrato che il Napoli riuscisse a giocare e a muoversi con più scioltezza e leggerezza. I problemi non sono magicamente scomparsi, ma adesso potranno essere affrontati meglio e con ottimismo: le milanesi sono solo quattro lunghezze più su”.