La GdS sulla Juve: “Allegri va al Maradona con i due spacca Napoli: Chiesa e Di Maria”

La Juventus esibirà i primi veri “colpi” di gennaio anche al Maradona. Uno è campione del Sudamerica e del Mondo, l’altro è campione d’Europa. Non sarà ancora la squadra progettata in estate, in sede di mercato, ma in attesa di Pogba (zero minuti stagionali) e degli altri infortunati (Vlahovic, Cuadrado, Bonucci, De Sciglio), i bianconeri venerdì andranno a Napoli con Angel Di Maria e Federico Chiesa. Per il Fideo e il figlio d’arte non è il debutto assoluto, ma per certi versi è un po’ come lo fosse. Massimiliano Allegri è riuscito a scalare la classifica, dall’ottavo al secondo posto in 85 giorni e con il Mondiale in mezzo, ma finora ha potuto utilizzare poco e niente la classe smisurata dell’ex Paris Saint Germain e la potenza dell’azzurro”