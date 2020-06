La Germania preoccupa l’Europa League: nuovo focolaio nelle sedi della Final Eight

Il nuovo focolaio di coronavirus in Germania preoccupa anche il mondo del calcio, e non solo la Bundesliga. «Il disastro della Tönnies», oltre mille contagiati nel più grande mattatoio d’Europa, a Guetersloh, nel Land tedesco del Nordreno-Vestfalia, colpisce infatti proprio l’area dove l’Uefa ha appena disposto la disputa della Final Eight di Europa League.

Il ministro tedesco del Land, Armin Laschet, non ha escluso la possibilità di ripristinare il lockdown nell’intero Stato federale, quindi coinvolgendo anche le sedi designate per le partite. Le città prescelte per ospitare le partite, in agosto – cioè tra sole sei settimane ,-sono infatti Dortmund e Gelsenkirchen, distanti circa 80 km da Guetersloh, e le più lontane Duisburg e Colonia (sede anche della finale il 21 agosto).

Fonte: Corriere.it