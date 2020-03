La Lega Serie A: ”Ci stiamo adoperano per garantire la corretta orgnaizzazione del campionato”

Ecco il comunicato della Lega sul Coronavirus: ”In relazione all’emergenza di sanità pubblica connessa all’epidemia da COVID-19 si precisa che la Lega Serie A ha sempre agito e sempre agirà in rispetto di tutte le decisioni del Governo e delle Istituzioni competenti.

In queste settimane si sono susseguiti interventi normativi urgenti da parte del legislatore nazionale e regionale che hanno portato alle misure restrittive e/o sospensive già note.

In questo scenario la Lega Serie A si adegua e si sta adoperando per garantire la corretta organizzazione della competizione “Serie A TIM”, nonché di tutte le altre competizioni organizzate dalla stessa.

Per quanto concerne le misure di propria competenza, sotto la supervisione del consigliere Dr. Maurizio Casasco, in data odierna ha promosso una riunione dei medici sociali dei Club per la tutela della salute degli atleti e degli addetti ai lavori”.