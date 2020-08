La lettera di Ciro Immobile dopo il record: “Grazie a tutti, non è stato facile”

Tanti goal e tanta soddisfazione per Ciro Immobile. Un traguardo importante raggiunto. La sua gioia personale condivisa tramite lettera con i tifosi e i sostenitori della Lazio. Messaggi di auguri da tutti i compagni di squadra e della Nazionale.

Nella calda serata di ieri, 1 agosto, Ciro Immobile ha portato a casa il goal numero 36. Il napoletano biancoceleste ha raggiunto il numero di goal segnati dall’ex del Napoli, Gonzalo Higuain, nella stagione 2015-2016. Immobile, dunque, si aggiudica la Scarpa d’Oro e si pone al primo posto della classifica dei marcatori in Italia. Amante del calcio e fiero del suo risultato, vuole ringraziare tutti, dalla famiglia ai tifosi, con una lettera che rappresenta una vera e propria storia d’amore tra il capocannoniere della Lazio e il calcio.

“Fin da piccolo ho amato questo sport, la passione per il calcio mi ha permesso di osare e di rincorrere sempre più in alto i miei sogni. Non è stato facile. Ringrazio tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso. Mia moglie che mi ha tenuto per mano nei giorni più difficili. Ringrazio i miei figli che mi hanno fatto sorridere anche quando le cose non andavano bene. Ringrazio mio fratello e i miei genitori, per avermi insegnato che cosa sia il sacrificio e l’umiltà, le regole e i valori della vita e dello sport. Un grazie speciale al mio mister e allo staff per aver lavorato per me. Un ringraziamento è rivolto ai tifosi, per l’affetto che mi hanno dimostrato fin dal primo giorno della mia avventura laziale. Grazie per avermi fatto sentire il figlio di questa città. Ringrazio infine tutte le persone che hanno lavorato per noi in questo momento difficilissimo per il nostro paese. Un grazie speciale poi ai compagni della nazionale per i messaggi e gli auguri”.