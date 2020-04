La Ligue1 è finita! Il Ministro francese: “La stagione 2019/20 non può ripartire”

Dopo Belgio e Olanda, il prossimo campionato che non ripartirà sarà quello francese, ovvero la Ligue1. Lo ha annunciato pochi minuti fa RMC: gli organi politici francesi hanno deciso di bloccare l’annata 2019/2020 e non si tornerà in campo a breve, si pensa già alla prossima stagione. Una notizia che inevitabilmente condizionerebbe anche gli scenari per la Serie A.

La conferma è poi arrivata dal Primo Ministro francese, Edouard Philippe: “Le grandi competizioni sportive e quindi anche del calcio non possono tornare in campo prima di settembre. La stagione calcistica 2019/2020 non può ripartire”, il suo annuncio.