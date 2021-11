La moviola di Salernitana-Napoli: giusto il rosso a Kastanos, qualche dubbio su Koulubaly

Salernitana-Napoli è stata segnata da due espulsioni, una per parte. Da un lato Kastanos per un intervento pericoloso ai danni della caviglia di Anguissa, dall’altro Koulibaly per fallo da ultimo uomo su Simy. Se sul primo intervento, il rosso al giocatore della Salernitana, la decisione dell’arbitro, corretto dal VAR, è parsa sacrosanta, sul secondo sono nati diversi dubbi.

La Gazzetta dello Sport, nella sua consueta analisi degli episodi incriminati, propone una visione tutto sommato in linea con quella dell’arbitro. Sacrosanto il rosso a Kastanos, estraibile quello rivolto a Koulibaly. Non tanto per il fallo, quello netto, vista l’entità della trattenuta ai danni di Simy, ma soprattutto per la non chiarezza circa l’occasione da rete. Simy infatti nonè certo potesse raggiungere quel pallone. L’interpretazione dell’arbitro comunque ha fatto fede, visto che il VAR non ha ribaltato la decisione e ha confermato le impressioni del direttore di gara.