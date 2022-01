La Nazione – Sondaggio del Napoli per Dragowski della Fiorentina

Secondo quanto riportato da “La Nazione”, la Fiorentina potrebbe dire addio al proprio portiere titolare, ovvero Bartlomiej Dragowski. Il polacco, infatti, ha ricevuto gli interessamenti di Napoli e Inter che hanno sondato il terreno con la dirigenza Viola per capire se si può aprire un discorso per avanzare una proposta d’acquisto. Dragowski, attualmente sta recuperando da un infortunio e quest’anno ha dovuto lasciare spazio a Terracciano che non ha sfigurato. Anche per questo, si legge, i dirigenti gigliati possono lasciar partire Dragowski per poi puntare su un nuovo portiere come Cragno del Cagliari o Ivan Provedel dello Spezia.