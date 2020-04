La Real Sociedad torna ad allenarsi: la Liga sogna la ripresa!

Martedì prossimo, seppur con tutti gli accorgimenti del caso, la Real Sociedad riprende ad allenarsi e in Spagna si torna a credere nella possibile ripartenza della Liga. L’intenzione di tornare, in tempi brevi, sui prati della cittadella sportiva di Zubieta da parte dei baschi era cosa nota e ora arriva la conferma, spiegata nei dettagi da Marca, che dedica la prima pagina al grande segnale di speranza per il torneo iberico. Tempistica, che se fosse seguita in tempi stretti da parte degli altri 19 club, potrebbe davvero permettere di realizzare lo scenario più ottimistico abbozzato dal presidente della locale Legacalcio, Javier Tebas, che ha indicato nel 29 maggio la data del nuovo via del torneo. Le altre alternative sono il 6 giugno o il 28 giugno, che consentirebbero comunque di concludere tutto entro la fine di luglio.

SI RIPARTE – A dare il via libera ai piani della Real Sociedad, la decisione da parte del Governo Pedro Sanchez di consentire la ripresa di alcune attività non essenziali, al momento in cui ha presentato la richiesta, al Parlamento iberico, di prorogare lo stato di allarme fino al prossimo 26 di aprile. “La decisione del Governo permette ai giocatori della prima squadra di poter svolgere il lavoro individualizzato che hanno svolto finora nelle loro abitazioni, sui campi di Zubieta a partire da martedì” recita il comunicato del club, che si è già consultato con le autorità locali e con le forze di polizia basche dell’Ertzaintza. “Rispetteremo scrupolosamente le misure di sicurezza stabilite dal protocollo della Legacalcio”.

FONTE: corrieredellosport.it