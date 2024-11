La Repubbilica – Napoli, Kiwior obiettivo per la difesa: le ultime

Stando a quanto riportato da La Repubblica, il Napoli è alla ricerca di un difensore per gennaio che possa far rifiatare Alessandro Buongiorno o Amir Rrahmani, con Rafa Marin e Juan Jesus che non danno la stessa affidabilità. Per liberare un posto nella lista dei 25 il Napoli dovrà prima cedere per poi acquistare ed il brasiliano, che tra sei mesi terminerà la sua avventura in azzurro a causa della scadenza del contratto, potrebbe lasciare già a gennaio. Al suo posto, gli occhi della società partenopea sarebbero caduti su Jakub Kiwior dell’Arsenal, 24enne polacco che sta avendo poco spazio ai Gunners. Il Napoli ci pensa, ma valuta anche diverse alternative.