La Repubblica – Conte-Napoli, il tecnico è in vacanza in Sicilia prima dell’annuncio ufficiale

La Repubblica si è soffermato su Antonio Conte e sulle sue vacanze prima di tornare in panchina con il Napoli: “Non si parla infatti quasi più dell’umiliante decimo posto in classifica del Napoli, dell’uscita dopo 14 stagioni dall’Europa, del restyling dello stadio Maradona e della realizzazione del nuovo centro sportivo: quattro spine con cui De Laurentiis ha smesso ben volentieri di fare i conti almeno per un po’, grazie al colpo di scena dell’ingaggio di Conte. Ma il fermento che si sta scatenando intorno al suo ritorno in panchina fa ovviamente molto piacere anche al tecnico pugliese, che sta pregustando nel mare blu della Sicilia il bagno di folla (in stile “Benvenuto al Sud”) con cui sarà presto accolto al suo sbarco in città. L’attesa del piacere è essa stessa il piacere, recitava un noto slogan pubblicitario. Il presidente e l’ex ct lo hanno preso alla lettera”.