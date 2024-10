La Repubblica – Dallo scudetto alla doppietta con l’Italia, Udine porta fortuna a Di Lorenzo

Giornate speciali per Giovanni Di Lorenzo. La Repubblica racconta del suo rientro a Castel Volturno dopo la doppietta siglata con la Nazionale: “Di Lorenzo si sta abituando a riscrivere la storia azzurra e l’ha fatto di nuovo nello stadio di Udine, sullo stesso palcoscenico in cui guidò i suoi compagni il 4 maggio del 2023 alla conquista matematica del terzo scudetto. Questa volta aveva invece sulle spalle la maglia della Nazionale e l’ha nobilitata nel migliore dei modi: segnando in Nations League contro Israele una doppietta con la fascia di capitano sul braccio, un onore senza precedenti per un giocatore del Napoli. L’ultimo a indossare i gradi dell’Italia era stato infatti Lorenzo Insigne il 4 giugno del 2018 contro l’Olanda a Torino, ma lo aveva fatto part time e solamente a gara già in corso, non partendo dal 1’. Per questo la soddisfazione che si è tolto Di Lorenzo è senza precedenti ed è un’altra conferma della grande crescita fatta nelle ultime stagioni dal difensore di origini toscane, tornato ieri pomeriggio a Castel Volturno con il morale alle stelle. […] Merito anche della fiducia di Spalletti e Conte, che hanno avuto un ruolo decisivo per la rinascita del difensore azzurro, considerandolo entrambi un prezioso punto fermo in campo e nello spogliatoio. I propositi di addio al Napoli sono acqua passata e Di Lorenzo negli ultimi mesi è cresciuto molto anche dal punto di vista tattico, tant’è che la doppietta di Udine in Nazionale è stata firmata dal difensore partendo dal ruolo di braccetto in un reparto arretrato schierato a tre. A Empoli in campionato il capitano tornerà nel suo ruolo naturale di esterno con naturalezza. Ci sono altre pagine di storia da scrivere”.