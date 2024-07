La Repubblica – Il Napolii non molla Rabiot: Conte ha chiesto uno sforzo a De Laurentiis

Secondo La Repubblica, il Napoli non molla Adrien Rabiot, ex centrocampista della Juventus, attualmente svincolato: “Si è già mosso, e bene, il nuovo Napoli di Conte: Buongiorno sarà il perno della difesa, nel 3-4-3 avrà spazio Spinazzola sulla fascia sinistra, a centrocampo si aspetta una risposta da Rabiot, in uscita a parametro zero dalla Juve. Sul francese resta vigile il Milan, il vero pericolo si chiama Real Madrid. Il Napoli infatti si è inserito in maniera decisa nella corsa a Rabiot, altro giocatore che si può prendere a parametro zero visto che il suo legame con la Juve è finito lo scorso 30 giugno. La mezzala francese non ha accettato la proposta di rinnovo dei bianconeri, prende tempo nei confronti di quella del Milan e adesso valuta l’offerta del Napoli. Conte ha chiesto uno sforzo a De Laurentiis per portarlo in azzurro, sarebbe l’ideale sostituto di Zielinski, andato all’Inter. In avanti sarà Lukaku a prendere il posto di Osimhen, destinato al Psg: i parigini, però, prima devono piazzare almeno uno tra Kolo Muani e Gonçalo Ramos. Per abbassare la parte cash (130 milioni), i campioni di Francia offrono varie contropartite tecniche al Napoli, che in effetti sembra interessato al 23enne trequartista sudcoreano Kang-in Lee”.