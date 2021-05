La Repubblica: “Koulibaly e Fabìan da sacrificare per il bilancio. Ma Insigne..”

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Repubblica, il Napoli potrebbe rinunciare a Fabian Ruiz e Koulibaly per poter ripartire nel miglior modo possibile sotto la sapiente guida di Luciano Spalletti.

“Il mercato non è ancora cominciato. Ma la priorità del Napoli è quella di cedere: Koulibaly e Fabiàn i pezzi pregiati da sacrificare per sistemare il bilancio e individuare i tasselli giusti. Per il difensore si aspettano offerte di un certo livello: servono almeno 45 milioni per lasciarlo partire. Il Liverpool si è sfilato, resta da capire se si muoverà una big inglese, oppure il Bayern Monaco che ha appena perso Alaba. Per quanto riguarda Fabiàn Ruiz si è affievolito l’interesse dell’Atletico Madrid che sta puntando su De Paul dell’Udinese. Il Psg, invece, continua a monitorare e presto potrebbe presentare una proposta convincente allo spagnolo che non resterà senza rinnovo del contratto. Stesso discorso per Lorenzo Insigne che va a scadenza nel 2022. Disputerà l’Europeo da protagonista e poi si dovrà prendere una decisione in un senso o nell’altro”.