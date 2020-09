La Repubblica – Koulibaly paralizza il mercato del Napoli e il City ora va su Gimenez

L’edizione odierna de La Repubblica parla della situazione sempre più ingarbugliata di Kalidou Koulibaly in questo mercato. Il mancato addio del ragazzo infatti sta paralizzando il calciomercato del Napoli, che si è bloccato di colpo dopo l’acquisto decisamente esoso di Osimhen. De Laurentiis infatti ha le mani legate: senza qualificazione in Champions League e per via della crisi dettata dal COVID-19 non ci sono i soldi per poter spendere senza vendere.

Lo stesso ADL è stato chiaro con i suoi collaboratori: per l’appunto, vendere prima di comprare. Ma la vicenda Koulibaly non sembra sbloccarsi facilmente. Il Manchester City ancora rifiuta di trattare direttamente con De Laurentiis e (forse per mettere pressione al Napoli) ha iniziato a corteggiare Gimenez dell’Atletico Madrid. Solo il tempo dirà se quello degli inglesi sia stato solo un bluff o meno.