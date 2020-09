La Repubblica – Koulibaly telefona a De Laurentiis: può restare ma con un contratto adeguato

La Repubblica di oggi spiega che Kalidou Koulibaly avrebbe chiamato il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis martedì pomeriggio. Il difensore del Napoli ha spiegato al patron di essere disposto a rimanere in azzurro, a patto però di un contratto adeguato. Lo stesso difensore sa benissimo che la sua quotazione si è abbassata non soltanto a causa del coronavirus ma pure per un’annata di certo non brillante.

Al ragazzo non resterebbe che il Manchester City come altra destinazione ma la situazione sembra prendere binari molto particolare. Il Napoli, peraltro, rischierebbe paradossalmente di spendere più per un rinnovo del giocatori (e quindi per trattenerlo) oltre che di ricevere meno di quanto preventivato in caso di eventuale cessione. Il sospetto è che in casa azzurra si faccia fatica a gestire i rinnovi.