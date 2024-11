La Repubblica – Lukaku, iniziato il lavoro di scarico: ora si vedranno i progressi

La Repubblica ha fatto il punto sulle condizioni di Romelu Lukaku, attaccante del Napoli: “Com’è noto Lukaku aveva saltato le precedenti convocazioni in Nazionale per concentrarsi sul Napoli e per sottoporsi a un imponente lavoro specifico, di doppie sedute giornaliere, lavorando talvolta persino da solo al centro sportivo di Castel Volturno. Si spiega anche così la “pesantezza” nelle ultime gare di Lukaku, che invece era partito fortissimo facendo gol nel debutto in campionato con il Parma e trascinando il Napoli nella goleada di Cagliari. Il bomber si era allenato da solo in estate nel miglior modo possibile, ma privilegiando la brillantezza rispetto al fondo. L’ideale per farsi apprezzare subito dai suoi nuovi tifosi, ma non per avere il serbatoio pieno fino al termine della stagione. Adesso è cominciata la fase di scarico e per questo giocare anche con la maglia del Belgio può aiutare Lukaku ad arrivare più in fretta al top della sua forma. Qualche progresso si dovrebbe vedere già nella sfida di stasera contro l’Italia, in cui il centravanti del Napoli sarà schierato tra i titolari”.