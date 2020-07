La Repubblica – Milik con la testa altrove, sta chiudendo nel peggiore dei modi l’esperienza a Napoli

Come riporta La Repubblica oggi, Arek Milik sembra ormai già con la testa altrove in questa sua fine di esperienza a Napoli. Il giornale spiega infatti che contro il Barcellona, nella partita decisiva del finale di stagione, giocheranno solo i più meritevoli e in netto ribasso, di conseguenza, sembrano essere le quotazioni di Arek Milik, contro il Bologna letteralmente non pervenuto in campo.

Il polacco ha ormai la testa altrove e sta chiudendo nel peggiore dei modi la sua avventura con la casacca del Napoli. Di fatto Milik ha costretto la società a mettersi a caccia di un bomber sul mercato che possa fare meglio del polacco. Mertens in pratica sarà costretto a fare gli straordinari in questo finale di stagione, senza concedersi più troppe pause, vista il momento non positivo dell’ex Ajax.