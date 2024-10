La Repubblica – Napoli-Como, previsti oltre 50mila spettatori al Maradona

Come riporta La Repubblica, saranno in 50mila i tifosi del Napoli previsti allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida degli azzurri contro il Como: “Saranno 50mila tifosi che nonostante il pomeriggio lavorativo prenderanno d’assalto le tribune del Maradona. I biglietti sono andati a ruba ed è vicinissimo il sold out, che garantirà alla società un buon incasso (il terzo in 8 giorni, dopo quelli per le partite di Coppa Italia contro il Palermo e di campionato con il Monza) e al Napoli una preziosa spinta per andare a caccia di un’altra vittoria”.