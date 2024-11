La Repubblica – Napoli, Conte ha caricato la squadra in conferenza stampa

La Repubblica ha commentato la conferenza stampa di Antonio Conte in vista della gara contro il Torino: “Conte a Castel Volturno è apparso ieri il ritratto della serenità, con il ciclo di ferro ormai alle spalle. «Sono soddisfatto per i continui progressi dei miei giocatori, rispetto all’inizio della stagione. Il salto di qualità della squadra dipende da quello dei singoli. Siamo felici di essere lassù, anche se la classifica per il momento è ancora corta. Ma secondo me alla fine del girone di andata lo sarà già di meno», ha dato la carica il tecnico leccese, che sa di avere la chance per consolidare il primato degli azzurri nelle prossime giornate. A patto però di non snobbare alcun avversario”.