La Repubblica – Napoli-Di Lorenzo, clima più sereno: ci sarà un comunicato ufficiale

Secondo La Repubblica, Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, dovrebbe restare in azzurro e la società sarebbe pronta ad una comunicazione ufficiale una volta arrivato il lieto fine: “Di Lorenzo, il patto con Conte: a Castel di Sangro in maglia azzurra. L’esterno ora andrà in vacanza per una ventina di giorni e poi al rientro appuntamento in Abruzzo. La crisi sta rientrando anche se il lieto fine non è ancora imminente. Tuttavia ci sarà probabilmente tra 7-10 giorni, col lavoro diplomatico che continua ad andare avanti. Le nubi si stanno diramando e si va verso un cielo decisamente più sereno. I prossimi giorni saranno decisivi e poi arriverà pure la comunicazione ufficiale”.