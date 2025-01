La Repubblica – Napoli, difficile ipotesi Skriniar: i dettagli

La Repubblica si è soffermata sul mercato del Napoli dopo il rifiuto di Danilo che ha preferito il ritorno in Brasile: “Cosa farà adesso il club azzurro? L’ipotesi Skriniar in prestito è complicata (il PSG dovrebbe liberare un altro slot dopo quello per Kolo Muani), quindi potrebbe pure rimanere in extremis Rafa Marin che da tempo ha l’accordo con il Villarreal. L’operazione per il prestito è virtualmente conclusa, ma la situazione Danilo potrebbe rallentare la partenza del difensore spagnolo che non ha mai trovato spazio in questi primi mesi con il Napoli”.