La Repubblica – Napoli-Luis Enrique, ecco quando può arrivare la fumata bianca

La Repubblica ha fatto il punto sul possibile arrivo di Luis Enrique, ex allenatore di Roma e Barcellona ed ex ct della Spagna, al Napoli: “Il presidente lo sa benissimo e sta stringendo i tempi per affidare la panchina a Luis Enrique, con cui i contatti sono diventati diretti e frequenti. Lo spagnolo – ex ct della sua Nazionale – non ha dato per adesso dato una risposta definitiva e chiede un ingaggio alto, intorno agli otto milioni. Il progetto però lo tenta e già la settimana prossima potrebbe arrivare dunque la fumata bianca”.