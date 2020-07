La Repubblica – Osimhen, il Napoli prepara il blitz a Montecarlo

Secondo quanto riporta La Repubblica, il Napoli starebbe preparando il blitz a Montecarlo per chiudere definitivamente l’affare Osimhen. Nelle prossime ore infatti potrebbe esserci finalmente la svolta decisiva per l’attaccante, che continua a essere la prima scelta sia della società che del tecnico Gattuso. Il Napoli ha ormai già in saccoccia l’accordo con il Lille, da cui peraltro potrebbe arrivare contestualmente anche il brasiliano Gabriel.

La vera priorità del Napoli però resta l’attaccante nigeriano, con De Laurentiis che ha fretta di chiudere per evitare che si sviluppi un’asta attorno al giocatore. In caso di mancato arrivo di Osimhen, il Napoli avrebbe come piano B quello che porta all’attaccante colombiano dei Rangers di Glasgow Alfredo Morelos. Il Napoli però seguirebbe questa pista soltanto in caso di fumata grigia con Osimhen.