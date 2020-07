La Repubblica – Osimhen, il Napoli spera nell’aiuto del Lille per chiudere l’operazione

La Repubblica di oggi parla ancora della vicenda Osimhen che sembra monopolizzare il calciomercato del Napoli al momento. Il Napoli e il Lille sono infatti d’accordo sulla base di 60 milioni di euro ma l’agente del ragazzo ha preso tempo per sondare le possibilità di andare in Premier League, in particolare al Liverpool o al Tottenham. La prossima settimana tutto sarà maggiormente chiaro.

Il Napoli comunque spera ancora di poter prendere l’attaccante, convinto di accettare il progetto azzurro dopo l’incontro con Gattuso e De Laurentiis. Con il cambio di agenti le carte in tavole sono state rimescolate ma gli azzurri confidano nell’aiuto del Lille per chiudere l’operazione al più presto. Tanto è vero che in società non hanno ancora pensato concretamente a un piano B. Solo nel caso in cui Osimhen sfumasse definitivamente, il Napoli si concentrerebbe sulle alternative.