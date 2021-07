La Repubblica su Di Lorenzo: “La fascia destra è il suo regno”

In casa Napoli le speculazioni circa le scelte tattiche di certo non mancano. E’ sulla fascia destra che si concentrano le energie. Di Lorenzo, leader anche nel gruppo di Roberto Mancini ad Euro 2020, è il titolare incontrastato. Chi può sostituirlo? Il nome di Malcuit potrebbe farsi interessante, altrimenti sarà il mercato a dare una risposta.

Giovanni Di Lorenzo sarà il punto di riferimento. Luciano Spalletti, nel tecnico del Napoli, è fortemente convinto di ciò. Il numero 22 azzurro, impegnato attualmente in Nazionale, nella finale contro l’Inghilterra, sta dando grande prova di talento e personalità. Chi potrebbe essere l’alternativa al terzino? Il nome di Malcuit potrebbe ritornare in auge. Durante il primo ritiro, quello a Dimaro, in Trentino Alto Adige, Luciano Spalletti cercherà di valutare il francese per capire il suo eventuale futuro ruolo in squadra.

Durante la sua esperienza viola, Malcuit ha avuto poco spazio e visibilità. Il suo futuro non ha ancora i contorni ben chiari. Cosa potrebbe accadere? O il Napoli considererà il francese una vera risorsa oppure potrebbe trovargli un’altra sistemazione, attingendo dal mercato un nome adatto per rinforzare la fascia. Intanto, dopo 6 anni è Elseid Hysaj a lasciare spazio per andare alla Lazio, ormai sotto la guida tecnica di Maurizio Sarri. Ieri, le sue parole di congedo. Le fasce del Napoli, dunque, meritano la dovuta attenzione di mercato.