La Repubblica ha elogiato la prestazione di Scott McTominay, centrocampista del Napoli, nella trasferta di Torino contro la Juventus: “Eccellente è stato in particolare il debutto di McTominay, rimasto in campo per tutta la partita e molto prezioso in entrambe le fasi. Lo scozzese si candida per diventare un titolare inamovibile e con lui in campo il Napoli è diventato subito più solido, dopo aver concesso alle sue avversarie troppe chance nelle gare precedenti. Per la Serie A è un lusso”.