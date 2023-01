La Repubblica su Spalletti: “Ha accettato con serenità le critiche per la sconfitta contro l’Inter”

La Repubblica si è focalizzata sulle parole di Luciano Spalletti e su come l’allenatore del Napoli abbia accettato le critiche dopo la sconfitta contro l’Inter: “La tagliente ironia di Luciano Spalletti è la prima risposta al ko contro l’Inter. «Cosa abbiamo imparato dalla sconfitta di San Siro? Che potevamo e volevamo avere ancora 8 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, invece ne abbiamo solo 5», ha ruggito alla vigilia il tecnico azzurro. Spalletti ha accettato con apparente serenità le critiche per la sconfitta con l’Inter. «Niente da dire, ho già ammesso che siano noi i primi a essere arrabbiati e le scatole ci girano ancora. Ma noi non abbiamo fatto malissimo e a San Siro abbiamo avuto le nostre occasioni per rimettere il risultato a posto, contro un avversario forte e costruito per vincere lo scudetto» , s’è limitato a puntualizzare il tecnico toscano, senza peraltro giocare a nascondino”.