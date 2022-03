La Repubblica sul futuro di Fabian Ruiz: “E’ destinato a partire in estate, il Napoli non vuole perderlo a zero”

Repubblica scrive a proposito del futuro del centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz: “Non è un caso che i gol della vittoria contro la Lazio li abbiano segnati Insigne e Fabiàn: due dei tanti giocatori con la valigia pronta. Il capitano ha già firmato con Toronto, lo spagnolo ha deciso di non rinnovare il suo contratto — in scadenza nel 2023 — ed è di conseguenza destinato a sua volta a cambiare aria durante l’estate, perché De Laurentiis (dopo aver speso 30 milioni per il suo cartellino) non vuole correre il rischio di trattenerlo un altro anno e perderlo poi a parametro zero. Ma il futuro è adesso e ci sarà tempo per affrontare le questioni del mercato”.