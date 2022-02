La Repubblica sul Napoli: “Con la Lazio possibile ritorno del centrocampo a tre”

La Repubblica dedica spazio alla possibile formazione che il Napoli schiererà contro la Lazio, considerando l’ipotesi di vedere un centrocampo a tre, rispetto che un tandem come visto nelle ultime giornate: “La presenza di Osimhen potrà spostare gli equilibri di una gara complicata contro una Lazio molto diversa rispetto alla formazione schiantata 4- 0 al Maradona a novembre. Spalletti probabilmente dovrà rivedere pure qualcosa dal punto di vista tattico: Anguissa e Lobotka stanno meglio ma non sono ancora pronti per rientrare nella formazione titolare. Lo slovacco ha più percentuali di recupero immediato, entrambi – però – hanno messo nel mirino il Milan. Il tandem Demme- Fabiàn non ha funzionato nel primo tempo contro il Barcellona, quando gli spagnoli hanno sfruttato gli spazi concessi dal Napoli. È andata meglio con il ritorno al 4-3-3 nella ripresa senza il centrocampista tedesco, al momento molto lontano dagli standard di rendimento offerti anche nella scorsa stagione. Fabian centrale davanti alla difesa con Elmas e Zielinski ai lati, è questa la formula che potrebbe essere confermata contro la Lazio. Spalletti deciderà oggi al termine dell’ultimo allenamento prima della partenza per Roma”.