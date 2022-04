La Repubblica sull’infortunio di Osimhen: “C’è un retroscena ed un segnale molto incoraggiante”

L’edizione odierna de La Repubblica ha spiegato un retroscena relativo al fastidio avvertito dall’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, durante l’allenamento di mercoledì: “Sento un po’ di dolore, forse è meglio se mi fermo, ha detto infatti con una smorfia di preoccupazione l’attaccante nigeriano, ottenendo subito il permesso da parte dello staff medico e di Luciano Spalletti per rientrare in anticipo negli spogliatoi. C’è però un segnale in controtendenza: incoraggiante. Il meno preoccupato di tutti sembra essere infatti proprio Osimhen, che ieri mattina ha lasciato al volante della sua auto il Training Center di Castel Volturno e arrivato a casa e ha subito fatto sfoggio di ottimismo postando un messaggio per i tifosi sui social”.