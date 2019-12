Il futuro di Elseid Hysaj è ancora in bilico. Secondo quanto svelato da Alfredo Pedullà di Sportitalia la Roma insiste, per subito o per giugno, con il Napoli che deciderà presto se tenerlo o se cederlo visto che non ci sono da tempo margini per il rinnovo. In questa stagione nonostante tutto l’esterno albanese è riuscito a ritagliarsi il suo spazio. In attesa del mercato.

