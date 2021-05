La Salernitana esplode di gioia: arriva la promozione in Serie A! In gol anche Tutino

Adesso è ufficiale: la Salernitana conquista la promozione diretta in Serie A insieme alla capolista Empoli, vincendo per 0-3 in casa del già retrocesso Pescara. In gol anche l’azzurrino Tutino, che per pochissimo non viene riscattato in automatico dai granata, riscatto legato alla promozione ma, contestualmente, al raggiungimento di 15 gol segnati (Tutino è arrivato a 13). Salernitana che ha dovuto aspettare fino all’ultima giornata in quanto era vivo il testa a testa col Monza, crollato in casa contro il Brescia, per ritornare in Serie A dopo 23 anni.