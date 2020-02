Un dato che fa riflettere. Secondo Football Benchmark, la Serie A è il peggior campionato per tasso medio di utilizzo dei propri stadi rispetto alle massime serie dei cinque principali paesi europei. Stando ai dati analizzati, le squadre italiane non riescono a massimizzare le attività commerciali legate ai loro impianti e al brand in generale. All’estero questa politica va per la maggiore. Considerati, infatti, i primi 30 club nei maggiori campionati quelli italiani sono risultati avere il reddito commerciale più basso (in media 75 milioni per il 2017/2018). Mentre la media delle altre leghe supera ampiamente i 100 milioni.

La Serie A è nota per avere biglietti relativamente economici rispetto agli altri campionati. Gli stadi, spesso, sono vetusti e hanno una grande capacità non sfruttata. Non a caso i proprietari stranieri della squadre italiane (Inter, Milan, Roma, Fiorentina, Bologna) hanno intenzione di abbandonare i vecchi impianti per costruirne di nuovi. Con meno posti a sedere, ma più attività commerciali complementari.

fonte: gianlucadimarzio.com