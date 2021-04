La spending review di Guardiola: “Sostituto di Aguero? Con questi prezzi è impossibile comprare una punta”

“Non compreremo nessuna punta, con questi prezzi è praticamente impossibile“. Con queste parole Pep Guardiola ha commentato, alla vigilia della partita di Premier League contro il Leicester, le voci sul possibile sostituto del Kun Aguero, che qualche giorno fa ha annunciato l’addio al Manchester City a fine anno.

Sfuma dunque, almeno per la prossima finestra di mercato, l’acquisto di Erling Haaland. Il gioiello norvegese del Borussia Dortmund, autore di 24 reti nelle sue prime 19 partite di Champions League, avrà in estate molte pretendenti, ma tra queste non ci sarà il Manchester City.

Parola dello stesso allenatore dei citizens: “Con l’attuale crisi economica nel mondo del calcio – ha detto Guardiola – è molto più probabile che non riusciremo a comprare un attaccante questa estate. A questi prezzi non possiamo acquistare nessuno, è praticamente impossibile. Non so cosa potrà accadere in estate, forse alla fine qualcuno lo prenderemo. Ma forse forse, ed è molto più probabile, non compreremo nessuno”.