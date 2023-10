La SSC Napoli e Activision Blizzard uniscono le forze e lanciano una nuova partner ship: l’annuncio ufficiale

SSC Napoli, una delle squadre di calcio più iconiche, e Call of Duty, la serie di videogiochi nota a livello mondiale, sono lieti di annunciare una partnership innovativa che unirà il mondo dello sport e quello del gaming come mai prima d’ora. Questa collaborazione senza precedenti unirà due comunità globali e creerà nuove ed emozionanti opportunità per gli appassionati di calcio e di esports.

SSC Napoli, famosa per la sua ricca storia, la sua tifoseria appassionata e il suo impegno per l’eccellenza, è entusiasta di entrare nel mondo degli esports grazie a questa partnership strategica con Call of Duty. Il club è sempre stato in prima linea in materia di innovazione e questa nuova collaborazione riflette la volontà di esplorare nuove strade per raggiungere gli appassionati.

Call of Duty, sviluppato da Activision, è da anni una forza dominante nell’industria del gaming, in grado di affascinare milioni di giocatori in tutto il mondo grazie a un’esperienza di gioco immersiva e a una competizione elettrizzante. La partnership prevede l’integrazione del brand iconico della serie nella presenza fisica e digitale della SSC Napoli, offrendo così agli appassionati un accesso esclusivo a esperienze e contenuti unici.

Commentando questo accordo, il Chief Revenue Officer della SSC Napoli Tommaso Bianchini ha dichiarato: “Siamo davvero orgogliosi di essere il Football Club Ambassador per il lancio di un nuovo capitolo di Call of Duty. La partnership fa parte della nostra strategia di marketing “From Napoli to the World” e mira a raggiungere i più di 500 milioni giocatori e appassionati della serie di videogiochi. Il processo di internazionalizzazione del nostro brand prosegue anche grazie ad accordi di questo tipo”.

Angela Dickson, vicepresidente della Call of Duty Franchise, ha aggiunto: “Il Napoli è un club iconico con una tifoseria incredibilmente appassionata e vivace presente in tutta Europa. Condividiamo la passione per le prestazioni, il lavoro di squadra e la mentalità vincente ed è stato bello vedere i campioni d’Italia competere in Modern Warfare III. Il loro spirito competitivo e la voglia di vincere sono emersi nel corso del gioco”.

Restate sintonizzati per ulteriori annunci e aggiornamenti su questo entusiasmante viaggio che SSC Napoli e Call of Duty si apprestano a compiere insieme. Seguiteci sui social media e visitate i nostri siti ufficiali per le ultime news e contenuti esclusivi.

A proposito di Call of Duty:

Call of Duty è una serie di videogiochi sviluppata da Activision. Sin dal suo lancio nel 2003, Call of Duty è diventata una delle serie di videogiochi più influenti e popolari del mondo, affascinando milioni di giocatori con il suo storytelling coinvolgente, le sue grafiche innovative e le sue emozionanti esperienze multigiocatore.