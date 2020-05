La Ssc Napoli precisa sugli 11 argentini: “Mai detto fossero i top azzurri”

Ha creato non poche polemiche, lo scatto pubblicato dalla Ssc Napoli sui social per celebrare il giorno della patria in Argentina, con undici giocatori argentini che hanno militato con la maglia azzurra: assente di lusso è Gonzalo Higuain che non compare nello scatto, secondo alcuni pagando lo scotto di essere stati etichettato da tutto l’ambiente come traditore dopo il passaggio alla Juventus.

La Ssc Napoli, attraverso Twitter, ha precisato che quella pubblicata non è una top 11, di fatto ridimensionando l’assenza di Higuain: “Il grafico è stato creato per il 25 maggio, Festa della Patria in Argentina. In nessun momento si intendeva affermare che questa squadra sia la TOP XI dei giocatori argentini nella storia del club”.