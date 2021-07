La SSC Napoli sull’amichevole contro la Bassa Anaunia: “Osimhen dà già prova di una buona condizione, indicazioni positive per Spalletti”

Il Napoli ha travolto per 12-0 i dilettanti della Bassa Anaunia, nella prima amichevole stagionale allo stadio comunale di Carciato a Dimaro-Folgarida. La SSC Napoli, come di consueto attraverso il proprio sito, ha commentato l’esito della gara: “Il Napoli batte la Bassa Anaunia per 12-0 e vince la prima amichevole stagionale a Dimaro Folgarida. E’ di Elmas il primo gol ufficiale degli azzurri dopo 8 minuti. Poi diventa protagonista Osimhen che gioca un tempo e segna 4 gol dando già prova di una buona condizione. Per il resto test positivo per tutti gli azzurri con Spalletti che ha fatto ruotare l’intera rosa trovando anche le reti di Palmiero, Machach, Tutino e Zedadka. Il tecnico azzurro ha tratto le prime indicazioni positive in attesa della seconda amichevole in programma sabato 24 luglio contro la Pro Vercelli“.