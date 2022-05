“Bravi ragazzi”, scrive il Napoli sul proprio profilo Instagram complimentandosi con la squadra Primavera per aver superato l’ostacolo Genoa durante i playout valevoli per la permanenza in Primavera 1. Gli azzurrini hanno vinto 2-0 il ritorno e con il 2-2 dell’andata conquistano la permanenza nella massima divisione per squadre Primavera.