La Stampa: “Siamo certi che gli ultras del Verona siano compiaciuti del loro striscione”

Lo striscione degli ultras del Verona intriso di odio e violenza ha fatto parlare tutta l’Italia. Condanna unanime, sia per il messaggio a sfondo razzista, sia per quello che contrasta con i principi di pace in Ucraina. Un invito alla guerra, a bombardare. Un messaggio inaccettabile. Ne parla oggi anche il quotidiano “La Stampa”, che si sofferma sugli autori dello striscione. “Siamo certi che gli ultras del Verona siano compiaciuti del loro striscione – si legge sul quotidiano piemontese – la punizione più dolorosa per questi tristi personaggi, probabilmente gli stessi dei buu e degli insulti razzisti, è perdere con una doppietta del nigeriano Osimhen”.