L’AIA cambia: domani Orsato a Novantesimo minuto

Svolta per gli arbitri, domani Daniele Orsato sarà ospite di ‘Novantesimo minuto’. Una novità assoluta la presenza in tv di un direttore di gara in attività voluta dall’Aia del neo presidente Alfredo Trentalange, che già subito dopo l’elezione aveva annunciato un’apertura in questa direzione: Orsato, rappresentante degli arbitri di Serie A, eletto il migliore al mondo, oggi ha diretto Spezia-Parma e domani, nel corso della giornata di campionato, parteciperà alla trasmissione condotta dal vice direttore di Raisport, Enrico Varriale. (ANSA).