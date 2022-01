L’allenatore del Toronto su Insigne: “E’ un giocatore che tutti verranno a vedere”

Lorenzo Insigne è un nuovo giocatore del Toronto FC e da giugno lascerà l’Italia per sposare la causa dei canadesi. Attraverso il sito ufficiale del club, l’allenatore e ds del Toronto, Bob Bradley, ha parlato della storica firma dell’attaccante italiano: “Non vediamo l’ora che Lorenzo si unisca a noi quest’estate. La sua capacità di creare occasioni per sé e per i suoi compagni di squadra è speciale. Avendolo osservato per molti anni, so anche che è anche un giocatore che lavora per la squadra. Lorenzo è il tipo di giocatore che venite a vedere, perché c’è sempre una possibilità, farà qualcosa di indimenticabile”.