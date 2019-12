L’amica giornalista di Ibra: “Il suo sogno era chiudere la carriera a Napoli”

Dopo l’ufficialità del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, la giornalista svedese Jennifer Wegerup ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SpazioMilan.it in cui ha rivelato che il sogno dell’attaccante era di chiudere la sua carriera a Napoli: “Lui ha pensato tante cose in questi mesi. C’è stato anche il sogno Napoli, perché come sappiamo Zlatan ha sempre sognato di chiudere la carriera lì, però bisogna anche essere realisti e quell’opzione non era più percorribile. Ancelotti se n’è andato ed è arrivato Gattuso e penso che lui al momento abbia altre cose a cui pensare, sistemare l’attacco non è la priorità. Poi sono passati tanti anni, quando sognava di chiudere la carriera al Napoli era molto giovane: alla fine bisogna vedere anche chi ti vuole e cosa è meglio per te“.

