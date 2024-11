L’amore di Louis, il secondo capitolo di Vomero e Sanità: Mergellina Blu

Qualche mese fa vi avevamo raccontato dell’inno all’amore di Louis – nome d’arte di Luigi Coppola -, Vomero e Sanità, che vuole abbattere le barriere e le differenze sociali tra due innamorati. Nel primo singolo s’intravedono le indecisioni e le insicurezze di una storia di due ragazzi che non hanno la stessa visione del mondo, in cui l’amore prova a vincere questa differenza. Se Vomero e Sanità è stata la descrizione di una storia tormentata, Mergellina Blu, prodotta da Nathys, può rappresentare la location, il teatro di ciò che è stato è che può ancora essere in futuro, magari vivendo amori diversi. Non più profondi, migliori o peggiori, semplicemente diversi.

Lo si intende già dai primi versi, dove ‘Margellina è nu brillante, lucènte comme luce bijoux’, si descrive un luogo magico, che riesce a essere ‘o paraviso ‘etutt e ccoppie amante’, proprio come i due protagonisti. Perché se Louis da una parte vuole raccontare quello che ha vissuto in prima persona, vuole anche mettere a nudo persone e luoghi con cui ha avuto a che fare e magari far immedesimare l’ascoltatore in quella che diventa una vera e propria avventura.

Il ritornello entra in testa, sono percepibili al primo ascolto le influenze di Liberato, lo si evince anche dal video ufficiale che somiglia più a un cortometraggio ben diretto dalla regia di Jay Ruggiano, con Rocco Puca direttore della fotografia e Ciro Busiello operatore camera e editor. Starring nel video, oltre allo stesso Louis, anche Giovanni Sica, Enzo Riccardo, Valeria Tortorella, Asia Esposito, Agnese Marcucci e Maria Strazzullo. Le ultime due rispettivamente nei panni della ‘Carmè’ di Louis, la musa ispiratrice, e della madre dello stesso Luigi. Insomma, Mergellina Blu porta un mix di sensazioni difficilmente replicabili, una ventata d’aria fresca in un momento particolare per la suggestiva città di Napoli.

Louis – Mergellina blu: il testo

E séra, Margellina è nu brillante,

lucènte cómme luce nu bijoux;

è ‘o paraviso ‘e tutt’e ccóppie amante,

nu paraviso ‘ncòpp’a ll’acqua blu.

Fémmene bèlle e cammesètt’ ‘e lino,

Canzón cantat Chitarr e’ màndulìn

Se vaje po tu nun vuo turna mai chiu

Chesta visone nun ta scuord chiú

A margellina blu

Se vai fai ammor’ tonight

(Fai ammore tonight)

Chell ca vuo tù

Se vai nun jesc maj

(Nun jesc maj)

Margellina blù

se so fatt e 4 a nott

Ngopp a barc mo me vott

A te parlà co core man

Chianu chian po me cocc

Tu si n Angelo e Posillipo

E nu Scùgnízz tu fidt

Ca si parl napulitan

Nun poss mai essr fint

Fémmene bèlle e cammesètt’ ‘e lino,

Canzón cantat Chitarr e’ màndulìn

Se vaje po tu nun vuo turna mai chiu

Nun c’è spusamm a San Martin ma

E séra, Margellina è nu brillante,

o paraviso ‘e tutt’e ccóppie amante,

Me fat j a fernì a mare cu tutt e pann

A mar a mar a mar a mar a mar a

A margellina blu

Se vai fai ammor’ tonight

(Fai ammore tonight)

Chell ca vuo tù

Se vai nun jesc maj

(Nun jesc maj)

Margellina blù

