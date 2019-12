Lapo Elkann, grave incidente in Israele: “Ringrazio Dio per avermi dato un’altra chance”

Una decina di giorni fa il nipote di Gianni Agnelli Lapo Elkann ha rischiato la vita dopo un incidente in Israele ed è rimasto in codice rosso per alcuni giorni. Dopo essere fortunatamente uscito dal coma Elkann ha parlato cosi:

“Voglio ringraziare Dio, i medici israeliani e quelli europei. Voglio pregare per i ragazzi giovani che ho visto morire in Israele accanto a me nei letti delle emergenze dell’ospedale, gli amici che mi sono stati vicini, la mia famiglia. Voglio ringraziare Dio di avermi dato la possibilità di ridarmi la vita. Voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e risorse economiche a fare del bene occupandomi della mia Onlus”.