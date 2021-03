Laporta a Messi: “Farò di tutto per farti rimanere”

“Sono arrivato per prendere delle decisioni, come quella di convincere Leo a rimanere, approfittando del fatto che si trova qui adesso”. E’ un passo del discorso del nuovo presidente del Barcellona, Joan Laporta, che oggi si è insediato rivolgendosi alla platea di coloro che assistevano, fra i quali c’era proprio Messi, in giacca e cravatta. “Lui lo sa – ha detto ancora Laporta -. Sa l’affetto che ho per lui, e faremo tutto ciò che è possibile affinché rimanga. Sai che non puoi andartene, Leo”. “Se avessimo lo stadio pieno, tu non te ne andresti, anche questo è uno degli effetti di questa maledetta pandemia. Ma qualsiasi cosa farai, andrà bene. Però tenteremo di convincerti, e perdonami se ne parlo in questa circostanza, ma sai quanto tengo a te”. Subito le telecamere di ‘Barça TV’ sono andate a cercare Messi, con il volto coperto dalla mascherina, che ha fatto un gesto di assenso con la testa.